«Суонси» и «Манчестер Сити» сыграют в Кубке Англии 29 октября

«Суонси» и «Манчестер Сити» сыграют в 1/8 финала Кубка лиги Англии в среду, 29 октября. Матч пройдет на стадионе «Swansea.com» в Суонси (Англия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«Суонси» — «Манчестер Сити»: трансляция матча Кубка английской лиги в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Суонси» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре нашего сайта.

В России нет официальных трансляций английского футбола. Игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Кубок английской лиги. 1/8 финала.

29 октября, 22:45. Swansea.com Stadium (Суонси)

«Суонси» на предыдущей стадии Кубка английской лиги-2025/26 победил «Ноттингем Форест» (3:2), а «Манчестер Сити» — выиграл у «Хаддерсфилд Таун» (2:0).