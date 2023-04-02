Тавернье: «Борнмут» заслуживает быть в АПЛ»

Нападающий «Борнмута» Маркусу Тавернье отреагировал на победу команды в матче 29-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1)

«Последние несколько месяцев были непростыми из-за травмы, я вернулся, но снова получил травму, снова выбыл. Сегодня во втором тайме нам удалось показать, что мы заслуживаем быть в высшей лиге», — цитирует слова футболиста BBC Sport.