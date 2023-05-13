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Сегодня, 11:24

Защитник «Астон Виллы» Мингз: «Мы наслаждаемся борьбой в верхней части таблицы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз высказался о положении команды в текущем сезоне.

«Борьба в верхней части таблицы? Это захватывающе. Каждый, кто находится в раздевалке, наверняка бывал в ситуациях высокого давления на протяжении всей своей карьеры, но это не похоже на одну из них. Это похоже на захватывающий момент во времени. В определенной степени все находится в наших руках. Это намного приятнее, чем участвовать в борьбе за выживание. Мы наслаждаемся этим. Быть в составе команд, которые борются за место в Европе в следующем году, — это то, за что до прихода тренера мы бы отсекли руку», — приводит слова Мингза официальный сайт «Астон Виллы».

Его команда располагается на 8-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка за 35 туров.

Тайрон Мингз
Футбол
ФК Астон Вилла
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