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Сегодня, 17:14

TeamTalk: в окружении Мудрика считают, что допинг мог попасть в его организм через пищу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Окружение полузащитника «Челси» Михаила Мудрика считает, что допинг мог попасть в организм футболиста через пищу, сообщает TeamTalk.

Сообщается, что в «Челси» также не верят, что 23-летний спортсмен намеренно употреблял запрещенное вещество.

О положительном допинг-тесте Мудрика стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшее время ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

Украинец выступает за «Челси» с января 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Михаил Мудрик
Футбол
ФК Челси
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