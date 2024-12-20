TeamTalk: в окружении Мудрика считают, что допинг мог попасть в его организм через пищу

Окружение полузащитника «Челси» Михаила Мудрика считает, что допинг мог попасть в организм футболиста через пищу, сообщает TeamTalk.

Сообщается, что в «Челси» также не верят, что 23-летний спортсмен намеренно употреблял запрещенное вещество.

О положительном допинг-тесте Мудрика стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшее время ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

Украинец выступает за «Челси» с января 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.