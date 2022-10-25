Технический директор «Монако» близок к переходу в «Челси»

Технический директор «Монако» Лоруенс Стюарт близок к переходу в «Челси», сообщает The Athletic.

«Челси» и «Монако» уже договорились об условиях перехода англичанина.

Однако роль, которая будет отведена Стюарту на «Стэмфорд Бридж», пока неясна.

Прежде Стюарт работал в системе «Лейпцига», «Манчестер Сити» и «Эвертона».