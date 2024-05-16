Тен Хаг доволен победой «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победный матч 37-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (3:2).

«Всегда приятно побеждать. Очень важно было выиграть в последнем домашнем матче сезона», — сказал тренер на пресс-конференции.

Он также добавил, что у болельщиков команды сейчас сложные времена, и они заслужили видеть победы «МЮ».

«МЮ» прервал серию из двух поражению в АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 57 очков и не смогла опередить «Ньюкасл» (57 очков и 7-е место) в турнирной таблице чемпионата — 8-е место.