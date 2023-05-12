Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» купил полузащитника «Эвертона» Онана

12 мая, 23:17
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг является большим поклонником полузащитника «Эвертона» Амаду Онана, утверждает Football Insider.
По данным источника, специалист дал клубу зеленый свет на подписание 21-летнего игрока летом.
У полузащитника контракт с «Эвертоном» до 2027 года, но, сообщается, что он будет настаивать на переходе в конце этого сезона.
В текущем сезоне Онана сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.