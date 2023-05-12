Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» купил полузащитника «Эвертона» Онана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг является большим поклонником полузащитника «Эвертона» Амаду Онана, утверждает Football Insider.

По данным источника, специалист дал клубу зеленый свет на подписание 21-летнего игрока летом.

У полузащитника контракт с «Эвертоном» до 2027 года, но, сообщается, что он будет настаивать на переходе в конце этого сезона.

В текущем сезоне Онана сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.