КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:39

Тен Хаг хочет, чтобы де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы вратарь команды Давид де Хеа продлил свой контракт.

«Мы хотим, чтобы де Хеа остался в «Манчестер Юнайтед» и хотим, чтобы он продлил свой контракт. Мы хотим, чтобы он был с нами и в следующем сезоне», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Де Хеа продлит контракт с «Манчестер Юнайтед». Вратарь пойдет на понижение зарплаты.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 53 матча за команду во всех турнирах, пропустил 57 мячей и 23 раза отстоял на ноль. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Фабрицио Романо
Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» готов предложить Рафиньи 12 миллионов евро за сезон