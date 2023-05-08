Тен Хаг хочет, чтобы де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы вратарь команды Давид де Хеа продлил свой контракт.

«Мы хотим, чтобы де Хеа остался в «Манчестер Юнайтед» и хотим, чтобы он продлил свой контракт. Мы хотим, чтобы он был с нами и в следующем сезоне», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Де Хеа продлит контракт с «Манчестер Юнайтед». Вратарь пойдет на понижение зарплаты.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 53 матча за команду во всех турнирах, пропустил 57 мячей и 23 раза отстоял на ноль. Контракт рассчитан до лета 2023 года.