Тен Хаг хочет, чтобы его будущее в «Манчестер Юнайтед» было определено как можно скорее

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг настаивает, чтобы руководство английского клуба в самое ближайшее время объявило свое решение по поводу его будущего в команде, сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, на следующей неделе «Манчестер Юнайтед» проведет полноценный анализ минувшего сезона и на его основании определится, оставлять нидерландского специалиста на посту главного тренера или прекратить с ним сотрудничество. До завершения этого анализа «красные дьяволы» не будут предпринимать какие-либо действия в отношении тен Хага.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 команда заняла восьмое место в турнирной таблице АПЛ. При этом манкунианцы под руководством 54-летнего тренера выиграли Кубок Англии, победив в финале «Манчестер Сити» со счетом 2:1.