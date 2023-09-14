Тен Хаг хочет, чтобы Санчо извинился перед ним и командой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает, что полузащитник Джейдон Санчо принесет извинения ему и команде.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил, что 23-летний англичанин отстранен от тренировок с основной командой.

3 сентября Санчо опубликовал пост в ответ на слова главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, который объяснил слабой работой на тренировках отсутствие игрока в заявке на матч с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ. Футболист назвал ложью слова тренера.

Позже появилась информация, что партнеры Санчо по команде не поддержали его в конфликте с главным тренером манкунианцев.