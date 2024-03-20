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20 марта, 19:49

Тен Хаг хотел бы возглавить «Баварию»

Виктория Кравченко
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Эрик тен Хаг хотел бы возглавить немецкий клуб, сообщает Bayern & Germany. Специалист не уверен в своем будущем на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, тен Хаг мечтает в какой-то момент карьеры возглавить «Баварию». При этом в настоящий момент в списках мюнхенского клуба тен Хага нет. Кандидатуру нидерландца могут обсудить, если он покинет английскую команду.

«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 47 очков в 28 матчах.

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