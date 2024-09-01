Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: «Ливерпуль» заслужил победу, а мы допускали ошибки»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил поражение команды от «Ливерпуля» в матче 3-го тура АПЛ (0:3).

«Мы допускали ошибки, и соперник был очень точен при завершении атак. Они здорово действовали. Очевидно, «Ливерпуль» заслужил победу. Нам стоит принять это и улучшить нашу игру», — приводит ВВС слова тен Хага.

«Красные дьяволы» набрали 3 балла за три тура и располагаются на 14-й позиции в чемпионате Англии.

Следующий матч «МЮ» проведет на выезде против «Саутгемптона». Встреча пройдет 14 сентября и начнется в 14.30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Читайте также
В США сообщили о гибели нападающего «Коламбуса» Годро и его брата
В московских школах изменят формат линеек к 1 сентября
МЧС РФ сообщило об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке Ми-8
С Соболевым отказались сидеть рядом партнеры, Медведев грубо защитил форварда. Что происходит в «Зените»
Глава партии АдГ в Тюрингии прибыл на избирательный участок на «Ниве»
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Популярное видео
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя