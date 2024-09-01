Главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: «Ливерпуль» заслужил победу, а мы допускали ошибки»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил поражение команды от «Ливерпуля» в матче 3-го тура АПЛ (0:3).

«Мы допускали ошибки, и соперник был очень точен при завершении атак. Они здорово действовали. Очевидно, «Ливерпуль» заслужил победу. Нам стоит принять это и улучшить нашу игру», — приводит ВВС слова тен Хага.

«Красные дьяволы» набрали 3 балла за три тура и располагаются на 14-й позиции в чемпионате Англии.

Следующий матч «МЮ» проведет на выезде против «Саутгемптона». Встреча пройдет 14 сентября и начнется в 14.30 по московскому времени.