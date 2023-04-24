Тен Хаг намерен сделать все, чтобы не дать «Манчестер Сити» завоевать требл

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о предстоящем финале Кубка Англии против «Сити».

«Я понимаю чувства болельщиков «Манчестер Юнайтед» по этому поводу. Мы сделаем все, что можем, чтобы не дать им завоевать требл. Но прыгнуть выше головы, сделать больше 100 процентов невозможно. Фанаты должны в первую очередь полагаться на это», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Подопечные Гвардиолы до сих пор сохраняют шансы на победу в трех крупнейших соревнованиях: Лига чемпионов, Кубок Англии, чемпионат Англии. Ранее это достижение удавалось только «Манчестер Юнайтед». Команда тен Хага также обыгрывала «Манчестер Сити» (2:1) в АПЛ в январе, но проиграла со счетом 6:3 в октябре.

Две команды из Манчестера встретятся в финале Кубка Англии 3 июня на стадионе «Уэмбли». Начало — в 17.00 мск.