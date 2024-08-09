Тен Хаг назвал сильные качества новичка «МЮ» Йоро

Сегодня, 09:23
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил качества новичка команды защитника Лени Йоро.
«Он очень зрелый, у него отличный характер, справляется с проблемами, смотрит вперед, смелый и позитивный. В нем горит огонь, он знает, чего хочет», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Йоро перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Лилля». Сообщалось, что на трансфер французского защитника английский клуб потратили около 62 миллионов евро.
Ранее футболист травмировал стопу и выбыл на три месяца.