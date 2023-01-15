Тен Хаг назвал смешными разговоры о чемпионстве «МЮ»

Сегодня, 16:19
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что пока слишком рано говорить о чемпионском титуле команды. 14 января «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ.
«Смешно говорить о титулах в январе, не нужно этого делать. Мы даже не на полпути. Многое еще впереди. В нашей игре есть много пробелов, над которым нужно работать», — цитирует тренера Goal.
«Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции с 38 очками после 18 встреч. 18 января команда тен Хага сыграет с «Кристал Пэлас» в 21-м туре АПЛ. Начало — в 23.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования