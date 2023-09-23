Тен Хаг — о большом количестве пропущенных мячей: «Футболисты — люди, а не роботы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что не знает, почему его команда пропустила так много голов в начале сезона.

«В прошлом сезоне у нас было больше всего сухих матчей в премьер-лиге, потому что мы очень хорошо защищались как команда, поэтому нам нужно вернуться к этим стандартам. Я требую от них этого, но футболисты — люди, а не роботы, поэтому почему они этого не делают, я пытаюсь выяснить, пытаюсь найти и предложить решения. Стараюсь их мотивировать», — цитирует ESPN тен Хага.

В прошлом сезоне «МЮ» сыграл больше всех сухих матчей в АПЛ, но в этом сезоне они пропустили уже 14 голов в 6 играх во всех соревнованиях.