Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:11

Тен Хаг недоволен задержкой с решением о его будущем в «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нидерландский тренер Эрик тен Хаг неудовлетворен тем, что «Манчестер Юнайтед» затягивает с решением вопроса о его будущем в команде, сообщает The Telegraph.

Как отмечает источник, 54-летний специалист опасается, что промедление повлияет на трансферные планы клуба. По его мнению, это может оказать негативное влияние на результаты «красных дьяволов» в следующем сезоне.

Ожидается, что решение по тен Хагу будет принято на этой неделе. Пока клуб также ведет переговоры с другими тренерами и их представителями.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 команда заняла восьмое место в турнирной таблице АПЛ. При этом манкунианцы под руководством 54-летнего тренера выиграли Кубок Англии, победив в финале «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
1
0
Читайте также
Экс-владелец «Сатурна» Шишканов получил пожизненный срок
Сперцян может перейти из «Краснодара» в «Дженоа»
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

«Челси» согласовал условия личного контракта с Олисе из «Кристал Пэлас»