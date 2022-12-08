Тен Хаг объяснил, почему Дубравка играл против «Кадиса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему Давид Де Хеа не сыграл против «Кадиса» (2:4) в товарищеском матче. Ворота английской команды защищал Мартин Дубравка.

«Дубравка очень хорошо проявил себя против «Астон Виллы» в Кубке лиги. Мы должны дать шанс всем игрокам, поэтому сегодня он играл, и это хорошая возможность для него получить игровое время, чтобы показать, на что он способен.

Я хочу видеть прессинг от своей команды. Нам нужны вариации в прессинге, высокий и низкий блок, но это зависит от соперника. Мы готовились, что соперники играют достаточно прямолинейно, поэтому нам нужно держаться вместе и быть компактными во всем», — цитирует Manchester Evening тен Хага.