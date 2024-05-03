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Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» решил купить Хойлунда

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре норвежского форварда клуба Расмуса Хойлунда.

«У нас было несколько хороших вариантов помимо Расмуса Хойлунда. Я искал нападающего, который уже доказал свою состоятельность и которого мы бы хотели подписать, но не смогли. И тогда мы выбрали Расмуса, потому что это талант. Да, Харри Кейн забил бы 30 голов. Я думаю, что Расмус добьется этого, но ему нужно время. Несправедливо оценивать его так же, как Кейна. Я бы никогда не стал сравнивать их, потому что они очень разные», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

21-летний Хойлунд перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом прошлого года за 73,9 миллиона евро. В нынешнем сезоне АПЛ норвежец провел 26 матчей, в которых отличился 8 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
Эрик тен Хаг
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