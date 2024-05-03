Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» решил купить Хойлунда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре норвежского форварда клуба Расмуса Хойлунда.

«У нас было несколько хороших вариантов помимо Расмуса Хойлунда. Я искал нападающего, который уже доказал свою состоятельность и которого мы бы хотели подписать, но не смогли. И тогда мы выбрали Расмуса, потому что это талант. Да, Харри Кейн забил бы 30 голов. Я думаю, что Расмус добьется этого, но ему нужно время. Несправедливо оценивать его так же, как Кейна. Я бы никогда не стал сравнивать их, потому что они очень разные», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

21-летний Хойлунд перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом прошлого года за 73,9 миллиона евро. В нынешнем сезоне АПЛ норвежец провел 26 матчей, в которых отличился 8 забитыми мячами и 2 результативными передачами.