Тен Хаг объяснил, почему не согласен с красными карточками Каземиро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не согласен с красными карточками, которые получил полузащитник команды Каземиро.

«Я доверяю судьям. Но для меня обе карточки точно не были красными. Все, кто разбирается в футболе, когда играешь на высшем уровне, знают, что это не красная карточка, иначе можно удалять игроков в каждой игре АПЛ», — цитирует пресс-служба клуба тен Хага.

31-летний бразилец в этом сезоне получил две красные карточки, из-за которых пропустил уже 7 матчей.