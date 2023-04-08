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Сегодня, 06:55

Тен Хаг объяснил, почему не согласен с красными карточками Каземиро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не согласен с красными карточками, которые получил полузащитник команды Каземиро.

«Я доверяю судьям. Но для меня обе карточки точно не были красными. Все, кто разбирается в футболе, когда играешь на высшем уровне, знают, что это не красная карточка, иначе можно удалять игроков в каждой игре АПЛ», — цитирует пресс-служба клуба тен Хага.

31-летний бразилец в этом сезоне получил две красные карточки, из-за которых пропустил уже 7 матчей.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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