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Сегодня, 20:22

Тен Хаг объяснил, почему не вернет Магуайра на место левого центрального защитника «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможном возвращении Гарри Магуайра на позицию левого центрального защитника.

«Не в этом сезоне. Игра у угла не очень хороша для Гарри, если он располагается на левой стороне, ему сложно также защищаться на широких участках левой ногой, но я думаю, что он более способен на правой стороне. Виктор [Линделеф] очень хорош, он может использовать обе ноги, и я думаю, что он также блестяще справился с остальной частью защиты и оборонительными переходами. Вот почему мы предпочитаем ставить его туда», — сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.

30-летний Магуайр принял участие в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

«Красные дьяволы» с 56 очками за 29 матчей располагаются на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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