Тен Хаг объяснил проблемы «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии команды. Он отметил, что клуб испытывает проблемы из-за нехватки защитников.

«Конечно. Когда в доступности есть все необходимые футболисты, то мы весьма хороши. Однако сейчас у нас острая нехватка защитников. Именно из-за этого команда испытывает проблемы», — цитирует специалиста Sky Sports.

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде крупно проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:4. Подопечные тен Хага с 54 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице.