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Сегодня, 10:10

Тен Хаг оценил игру Рэшфорда в матче «МЮ» с «Астон Виллой»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего Маркуса Рэшфорда в матче 19-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:2).

«Я считаю, что Маркус хорошо проявил себя. Но он болел в течение некоторого временного отрезка. Поэтому мы хотели задействовать Гарначо. Этот парень заслуженно выходит на поле. Очень хорошо, когда в команде есть конкуренция», — цитирует тренера пресс-служба «красных дьяволов».

После 19 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Футолист в этом сезоне провел 18 матчей, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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