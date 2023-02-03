Тен Хаг отказался обсуждать ситуацию с нападающим «МЮ» Гринвудом

Сегодня, 21:10
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался обсуждать ситуацию с нападающим клуба Мейсоном Гринвудом.
С 21-летнего футболист были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством. Клуб заявил, что проведет собственный процесс, прежде чем возвращать игрока.
«Ничего не могу добавить. Я ориентируюсь на официальное заявление клуба. Не могу комментировать процесс в данный момент. Ничего не могу сказать по этому поводу. Я ссылаюсь на заявление клуба и не могу добавить что-нибудь в данный момент», — приводит слова тен Хага ESPN.
Англичанин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его действующее соглашение с красными дьяволами рассчитано до 2025 года.