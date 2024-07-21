Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:12

Тен Хаг отметил игру Диалло перед стартом сезона АПЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об игре вингера команды Амада Диалло в товарищеском матче с «Рейнджерс» (2:0). В этой встрече футболист отметился голом.

«Нужно взяглянуть на Амада по-новому — он уже не так неопытен, как раньше. В конце прошлого сезона он хорошо проявил себя в основной команде. Это должен быть его год», — цитирует тренера журналист Саймон Стоун.

22-летний игрок выступает в «МЮ» с 2021 года. За это время он провел 12 матчей, забив 1 гол.

28 июля «Манчестер Юнайтед» проведет товарищескую игру с «Арсеналом».

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Читайте также
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Митингующие у Белого дома призвали Байдена выйти из предвыборной гонки
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности
Во Франции некоторым российским журналистам отказали в праве освещать Олимпиаду
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Лидс» подписал Богла из «Шеффилд Юнайтед»

Новичок «МЮ» Йоро оценил свой первый матч за команду