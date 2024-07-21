Тен Хаг отметил игру Диалло перед стартом сезона АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об игре вингера команды Амада Диалло в товарищеском матче с «Рейнджерс» (2:0). В этой встрече футболист отметился голом.

«Нужно взяглянуть на Амада по-новому — он уже не так неопытен, как раньше. В конце прошлого сезона он хорошо проявил себя в основной команде. Это должен быть его год», — цитирует тренера журналист Саймон Стоун.

22-летний игрок выступает в «МЮ» с 2021 года. За это время он провел 12 матчей, забив 1 гол.

28 июля «Манчестер Юнайтед» проведет товарищескую игру с «Арсеналом».