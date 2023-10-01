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Тен Хаг о двух домашних поражениях в АПЛ подряд: «Наш язык тела должен говорить: «Олд Траффорд» — наша крепость»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что команда должна играть лучше дома.

30 сентября «МЮ» дома проиграл «Кристал Пэлас» (0:1) в 7-м туре АПЛ. В предыдущем домашнем матче чемпионата команда уступила «Брайтону» (1:3).

«Теперь у нас два [домашних] поражения в АПЛ подряд. Пока я бы не делал выводов. Мы должны действовать лучше, определенно. Наш язык тела должен говорить: «Олд Траффорд» — это крепость, и здесь вы ничего не добьетесь, а единственный исход после приезда сюда — ваше поражение». Мы должны играть лучше дома», — цитирует тренера Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» с 9 очками опустился на десятое место в АПЛ.

В следующем туре «МЮ» дома сыграет с «Брентфордом». Игра пройдет 7 октября. Перед этим манкунианцы 3 октября на «Олд Траффорд» встретятся с «Галатасараем» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

 

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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