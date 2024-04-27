Тен Хаг: «Рэшфорд способен забивать от 25 до 35 голов в каждом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд может быть значительно результативнее.

«Маркус Рэшфорд способен забивать от 25 до 35 голов в каждом сезоне. У него есть ресурсы для этого. Я уверен в этом на 100 процентов», — приводит слова Тен Хага журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 26-летний англичанин провел за «МЮ» 40 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач. Летом прошлого года он продлил контракт с командой до конца сезона-2027/28.