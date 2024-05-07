Тен Хаг — о матче с «Кристал Пэлас»: «Это заслуженное поражение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (0:4).

«Как «Манчестер Юнайтед», мы должны выступать лучше. Игроки, которые были доступны, должны выступать лучше. Это заслуженное поражение. Исполнение было не таким, как мы ожидали. Мы не можем сосредоточиться только на отсутствии Каземиро. Нам нужно сосредоточиться на командной игре. Мы должны исправить ее в воскресенье. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и совершенствоваться», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

«Кристал Пэлас» (43 очка) занимает 14-е место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (54) остался восьмым в турнирной таблице.