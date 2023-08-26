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Сегодня, 07:33

Тен Хаг отрицает, что у «Манчестер Юнайтед» есть проблемы в полузащите

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не считает, что у клуба есть проблемы в центре поля.

«Проблемы «МЮ» в полузащите? Анализ всегда должен быть беспристрастным и точным. Эта оценка неверна. Дело было в обороне и атаке — вот почему мы выглядели так уязвимо. Это не имеет никакого отношения к полузащите. Мы говорили об этом сразу после игры. Если вы посмотрите на показатели Каземиро, вы увидите, что он полностью готов. У меня нет никаких сомнений в том, что эта полузащита может работать», — приводит слова тен Хага Reuters.

После двух матчей «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав три очка. Лидирует — «Брайтон» (шесть очков).

26 августа «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ноттингем Форест». Начало — в 17:00 по мск.

Источник: https://www.reuters.com/sports/soccer/ten-hag-defends-man-utds-midfield-trio-2023-08-25/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
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 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
5
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
6
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
7
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
8
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
10
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
13
 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
14
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
15
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
16
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
17
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
18
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 3 : 0
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 - : -
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 - : -
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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