Тен Хаг планирует избавиться от Роналду в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет продать нападающего Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

Роналду был отстранен от тренировок с основным составом «МЮ», после того как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма». Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси».

37-летний португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года и в нынешнем сезоне провел за команду 12 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.