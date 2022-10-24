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Сегодня, 14:51

Тен Хаг планирует избавиться от Роналду в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет продать нападающего Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

Роналду был отстранен от тренировок с основным составом «МЮ», после того как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма». Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси».

37-летний португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года и в нынешнем сезоне провел за команду 12 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/cristiano-ronaldo-erik-tenhag-manutd-28309720
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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