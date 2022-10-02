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Тен Хаг — о Рэшфорде: «Сказал ему: «Хочу видеть твою улыбку каждый день». Маркус талантлив, у него есть потенциал»

Тен Хаг поделился мнением об игре Рэшфорда за «МЮ»
Виктория Кравченко

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об игре форварда Маркуса Рэшфорда.

«Сразу было понятно, что он талантлив. Рад возможности поработать с ним. Я знал, какое влияние он может оказывать на игру. У него есть потенциал. Это видно в каждом матче, в каждом его решении на поле.

Я рад, что он стал играть лучше, пусть продолжает в том же духе. Мы позитивно настроены на этот счет. Нужно подождать, чтобы увидеть, что случится потом. Я сказал ему: «Хочу видеть твою улыбку каждый день», — цитирует тен Хага Sky Sports.

В этом сезоне Рэшфорд забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах за «МЮ».

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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