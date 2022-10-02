Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об игре форварда Маркуса Рэшфорда.

«Сразу было понятно, что он талантлив. Рад возможности поработать с ним. Я знал, какое влияние он может оказывать на игру. У него есть потенциал. Это видно в каждом матче, в каждом его решении на поле.

Я рад, что он стал играть лучше, пусть продолжает в том же духе. Мы позитивно настроены на этот счет. Нужно подождать, чтобы увидеть, что случится потом. Я сказал ему: «Хочу видеть твою улыбку каждый день», — цитирует тен Хага Sky Sports.

В этом сезоне Рэшфорд забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах за «МЮ».