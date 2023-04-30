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Сегодня, 08:28

Тен Хаг подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» купит нападающего летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о планах своей команды на летнее трансферное окно.

«Будет ли приглашение 9-го номера моим приоритетом? Да, я думаю, каждый знает это. Это не секрет, что весь сезон мы испытываем дефицит 9-х номеров. У нас есть игроки для этой роли, но нам определенно нужно добавить атакующих игроков, классных игроков, которые усилят переднюю линию и будут по-настоящему влиять на игру», — цитирует Тен Хага Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» заинтересованы в услугах нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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