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Сегодня, 23:30

Тен Хаг подтвердил, что ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что намерен продлить контракт с командой.

«Мы хорошо пообщались, обсудили несколько тем. Вывод таков, что мы собираемся заняться продлением контракта. Нам еще предстоит достичь соглашения, потому что это не так просто делается. Мы еще поговорим об этом», — заявил тен Хаг.

Ранее сообщалось, что новое соглашение 54-летнего специалиста с «красными дьяволами» будет рассчитано до лета 2027 года.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.

Источник: https://www.voetbalprimeur.nl/nieuws/1206846/ten-hag-bevestigt-gesprekken-united-met-andere-trainer-mag-in-nederland-niet.html
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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