Тен Хаг подтвердил, что ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что намерен продлить контракт с командой.

«Мы хорошо пообщались, обсудили несколько тем. Вывод таков, что мы собираемся заняться продлением контракта. Нам еще предстоит достичь соглашения, потому что это не так просто делается. Мы еще поговорим об этом», — заявил тен Хаг.

Ранее сообщалось, что новое соглашение 54-летнего специалиста с «красными дьяволами» будет рассчитано до лета 2027 года.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.