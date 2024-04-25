Тен Хаг назвал негативные моменты матча «МЮ» с «Шеффилдом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о победе над «Шеффилд Юнайтед» (4:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Он отметил, что команда не паниковала и проявила стойкость. Специалист отметил, что в матче было много позитивных моментов.

«Мы были очень собраны. Мы продолжали создавать моменты на протяжении всей игры.

Но были и негативные моменты. Мы отдали им преимущество, такое не должно случаться — это неприемлемо, мы должны извлечь из этого урок. Но я доволен победой, и нам нужно двигаться дальше», — цитирует тен Хага BBC.

После 33 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 53 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).