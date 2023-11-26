Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

26 ноября, 23:55

Тен Хаг похвалил Фернандеша после матча «МЮ» с «Эвертоном»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил капитана своей команды Бруну Фернандеша после матча 13-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:0).

«Мы видели, что Бруну повел себя как настоящий капитан — он отдал мяч Маркусу, для которого было важно наконец-то забить и обрести уверенность в своих силах», — цитирует тен Хага BBC.

В этой встрече Маркус Рэшфорд отметился голом с пенальти.

После этой встречи команда Эрика тен Хага поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 24 очками. У «Эвертона» 4 очка и 19-я позиция.

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Читайте также
Лыжник Хальварссон — об этапе в Руке: «Десять минут я пытался отогреть свой пенис»
Главный тренер «Краснодара» Ивич задал два вопроса судьям после матча с «Уралом»
Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра
Два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Байден и Нетаньяху договорились продолжить освобождение заложников ХАМАС
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Смоленской областью
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Тен Хаг — о голе Гарначо: «Возможно, мы увидели лучший гол сезона»