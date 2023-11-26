Тен Хаг похвалил Фернандеша после матча «МЮ» с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил капитана своей команды Бруну Фернандеша после матча 13-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:0).

«Мы видели, что Бруну повел себя как настоящий капитан — он отдал мяч Маркусу, для которого было важно наконец-то забить и обрести уверенность в своих силах», — цитирует тен Хага BBC.

В этой встрече Маркус Рэшфорд отметился голом с пенальти.

После этой встречи команда Эрика тен Хага поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 24 очками. У «Эвертона» 4 очка и 19-я позиция.