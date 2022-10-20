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Тен Хаг — об уходе Роналду в раздевалку: «Я разберусь с этим завтра»

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии прокомментировал решение нападающего Криштиану Роналду уйти в раздевалку.

37-летний португалец покинул скамейку своей команды, когда на 89-й минуте встречи были сделаны две замены и он не вышел на поле.

«Я видел Роналду, но мы не разговаривали. Я разберусь с этим завтра, а не сегодня. Мы празднуем эту победу, и теперь нам нужно восстановиться к «Челси» в субботу», — приводит Sky Sports слова тен Хага.

Криштиану Роналду. Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных после замен тен Хага в конце матча с «Тоттенхэмом»
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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