Тен Хаг признался, что ему будет сложно найти замену Эриксену

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о травме полузащитника манкунианцев Кристиана Эриксена.
«Он разочарован, мы все огорчены. Такое случается, нужно с этим с мириться.Думаю, мы никогда не сможем заполнить этот пробел, потому что у каждого игрока есть свои особенности. Другой футболист всегда будет играть по-другому, но это не значит, что команда от этого будет выступать хуже», — цитирует тен Хага Mirror.
Он отметил, что сейчас ему будет сложно найти замену.
По предварительной информации, 30-летний датчанин будет отсутствовать до конца апреля — начала мая.
В сезоне-2022/23 Эриксен провел за «Манчестер Юнайтед» 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
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