Тен Хаг признался, что ему будет сложно найти замену Эриксену

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о травме полузащитника манкунианцев Кристиана Эриксена.

«Он разочарован, мы все огорчены. Такое случается, нужно с этим с мириться.Думаю, мы никогда не сможем заполнить этот пробел, потому что у каждого игрока есть свои особенности. Другой футболист всегда будет играть по-другому, но это не значит, что команда от этого будет выступать хуже», — цитирует тен Хага Mirror.

Он отметил, что сейчас ему будет сложно найти замену.

По предварительной информации, 30-летний датчанин будет отсутствовать до конца апреля — начала мая.