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Сегодня, 13:00

Тен Хаг признался, что очень рад переходу Каземиро в «МЮ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о переходе полузащитника Каземиро из «Реала» в английский клуб.

«Я счастлив, что «Реал» решил продать Каземиро! Мы могли видеть его игру на прошедшем чемпионате мира. Он фантастический футболист. Нам нужен был футболист в опорном полузащитнике перед началом сезона, и он полностью закрыл эту позицию.

Я очень рад за «Манчестер Юнайтед», за то, что эта команда имеет Каземиро, потому что он по-настоящему повышает потенциал «красных дьяволов», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

В этом сезоне 30-летний бразилец сыграл в 20 матчах за «Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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