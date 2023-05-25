Тен Хаг — о «Челси»: «Когда нет верной стратегии, деньги не работают»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем против «Челси» отметил важность наличия правильной стратегии, а не только денег.

«У вас могут быть деньги, но вы должны тратить их правильно и иметь стратегию, иначе деньги не сработают. В данный момент в Англии много хороших игроков, много лучших тренеров, много денег. Это отличный турнир, но также и жесткий турнир. Когда нет верной стратегии, деньги не работают», — цитирует Goal тен Хага.

«Челси» потратил более 600 миллионов фунтов стерлингов с тех пор, как прошлым летом Тодд Боэли стал новым президентом клуба.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 69 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 43 очками идет на 12-й строчке.