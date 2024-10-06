Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:34

Тен Хаг — о ничьей с «Астон Виллой»: «МЮ» не хватает голов. Это то, что нам нужно улучшить»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 7-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:0).

«Это уже четвертый сухой матч в этом сезоне. У нас была очень хорошая организация игры и сплоченность, хороший характер и дух. Мы создали несколько моментов, но не так много. Была перекладина, мог отличиться Рэшфорд. Но обе команды были действительно равны. Мы создаем множество моментов в последних матчах, но нам нужно активизироваться.

Мы знаем, что на данный момент нам не хватает голов, с этой точки зрения это нехорошее начало. Это то, что нам нужно улучшить. Но у нас четыре матча на ноль. Это хорошо, потому что мы должны как следует защищаться», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Команда Эрика тен Хага набрала восемь очков и расположилась на 14-м месте в таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на пятой строчке с 14 баллами.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет «Брентфорд», а «Астон Вилла» встретится на выезде с «Фулхэмом». Оба противостояния пройдут 19 октября.

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Сегодня
Вчера
Неделя