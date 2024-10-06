Тен Хаг — о ничьей с «Астон Виллой»: «МЮ» не хватает голов. Это то, что нам нужно улучшить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 7-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:0).

«Это уже четвертый сухой матч в этом сезоне. У нас была очень хорошая организация игры и сплоченность, хороший характер и дух. Мы создали несколько моментов, но не так много. Была перекладина, мог отличиться Рэшфорд. Но обе команды были действительно равны. Мы создаем множество моментов в последних матчах, но нам нужно активизироваться.

Мы знаем, что на данный момент нам не хватает голов, с этой точки зрения это нехорошее начало. Это то, что нам нужно улучшить. Но у нас четыре матча на ноль. Это хорошо, потому что мы должны как следует защищаться», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Команда Эрика тен Хага набрала восемь очков и расположилась на 14-м месте в таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на пятой строчке с 14 баллами.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет «Брентфорд», а «Астон Вилла» встретится на выезде с «Фулхэмом». Оба противостояния пройдут 19 октября.