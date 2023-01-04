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Сегодня, 04:01

Тен Хаг: «Должны были забить «Борнмуту» больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Мы забили отличные голы, и я думаю, что должны были забить еще больше, но также могли пропустить один или два, и я недоволен этим, потому что Де Хеа пришлось нас спасать. Необходимо играть более умно, так что это следующий шаг, который мы должны сделать», — цитирует BBC тен Хага.

«МЮ» одержал четвертую победу подряд и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 35 очков.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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