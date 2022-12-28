Тен Хаг: «МЮ» мог больше забить «Ноттингему»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Мы не пропустили ни одного гола, сохранив ворота в неприкосновенности. Довольны этим, потому что это всегда важно. Мы определенно могли забить больше голов. У нас было несколько отличных атак, много движения. Когда так часто выходишь один на один с вратарем, должен забивать больше», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Ноттингем» идет на предпоследней строчке с 13-ю очками.