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Сегодня, 02:23

Тен Хаг: «МЮ» мог больше забить «Ноттингему»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Мы не пропустили ни одного гола, сохранив ворота в неприкосновенности. Довольны этим, потому что это всегда важно. Мы определенно могли забить больше голов. У нас было несколько отличных атак, много движения. Когда так часто выходишь один на один с вратарем, должен забивать больше», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Ноттингем» идет на предпоследней строчке с 13-ю очками.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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