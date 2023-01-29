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Сегодня, 01:58

Тен Хаг о победе над «Редингом»: «Это было действительно хорошее выступление»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Англии против «Рединга» (3:1).

«Я думаю, что первый час мы играли очень хорошо. Это было действительно хорошее выступление, и мы играли так, как я хочу — доминировали на половине соперника, играли в хорошем темпе и с большим количеством движений. Мы создали много моментов, но не забили, и это было единственное, чего не хватило до перерыва.

Каземиро очень важен со всем своим опытом, он очень умный игрок. Он знает, как обращаться с мячом, а также он креативен, и мы очень им довольны. Он важен для улучшения команды», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

Полузащитник хозяев Каземиро сделал дубль, еще один мяч на счету Фреда. Единственный гол гостей забил Амаду Мбенге.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии состоится в понедельник, 30 января.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рединг
Эрик тен Хаг
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