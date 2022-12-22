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Сегодня, 04:26

Тен Хаг о победе над «Бернли»: «После перерыва всегда трудно найти ритм»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги 1/8 финала Кубка лиги против «Бернли» (2:0).

«Игра против хорошей команды. Я думаю, что они были хороши во владении мячом. Трудно заставить их прессинговать, но считаю, что нам это удалось. У нас было много высоких отборов, мы имели много подходов. Думаю, что нам нужно кое-что взять от этого. Определенно, есть возможности для улучшения, мы должны работать над этим, но, конечно, я доволен победой.

Думаю, что после перерыва всегда трудно найти ритм, но, кажется, что мы неплохо справились. Кроме того, появились несколько разных игроков, и считаю, что они сыграли довольно хорошо. Я занимался рутиной, и мы выглядели не на 100 процентов. Но вы видите, что определенные принципы есть, и я вполне доволен игрой, которую мы показали", — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

В матче против «Бернли» тличились Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд. Соперник «МЮ» по четвертьфиналу Кубка лиги определится после жеребьевки.

ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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