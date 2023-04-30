Тен Хаг прокомментировал победу над «Астон Виллой» в матче 34-го тура АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил победу в матче 34-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:0).

«Хорошая победа, впечатляющее выступление «Манчестер Юнайтед». Мы великолепно работали с мячом, много им владели и качественно прессинговали. Во втором тайме хотелось повести 2:0, но это сделать не удавалось, и в такой ситуации концовка всегда становится напряженной. Мы идем от матча к матчу, дальше — «Брайтон», так что придется снова усердно трудиться. Нам нужно снова показать страсть и не беспокоиться о таблице. Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4, все в наших руках», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 63 очками в 32 матчах занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ.