Тен Хаг: «Страсть и желание, которых не хватало в воскресенье, «МЮ» показал в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Брентфордом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Это было очень хорошее выступление. В первом тайме мы показали блестящий футбол, а против такой очень хорошей команды, как «Брентфорд», это непросто. Второго гола мы не забили, хотя с ним жизнь была бы проще, но теперь нужно продолжать бороться до конца. Страсть и желание, которых не хватало в воскресенье, мы показали сегодня. Мы забыли о наших стандартах, но мы должны вернуться к ним, если хотим добиться успеха на заключительных этапах сезона», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» набрал 53 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.