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Тен Хаг: «Страсть и желание, которых не хватало в воскресенье, «МЮ» показал в матче с «Брентфордом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Брентфордом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Это было очень хорошее выступление. В первом тайме мы показали блестящий футбол, а против такой очень хорошей команды, как «Брентфорд», это непросто. Второго гола мы не забили, хотя с ним жизнь была бы проще, но теперь нужно продолжать бороться до конца. Страсть и желание, которых не хватало в воскресенье, мы показали сегодня. Мы забыли о наших стандартах, но мы должны вернуться к ним, если хотим добиться успеха на заключительных этапах сезона», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» набрал 53 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

5&nbsp;апреля. Манчестер Юнайтед&nbsp;&mdash; Брентфорд&nbsp;&mdash; 1:0. Маркус Рэшфорд (слева). Фанаты едва не сорвали голландское класико, Рэшфорд повторил достижение Ибрагимовича, новая катастрофа Дортмунда
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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