Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» место в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Челси» (4:1) в матче чемпионата Англии.

«Этому клубу место в Лиге чемпионов. В АПЛ нелегко, поэтому многие борются за это. Мы хотели победить и показали победный настрой. У «Челси» есть выдающиеся игроки, но в контратаках мы были действительно хороши, очень опасны. В конце мы забили четыре гола. Мы забили больше, но и они могли забить», — цитирует BBC тен Хага.

«МЮ» набрал 72 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, обойдя «Ньюкасл», имеющий 70 очков.