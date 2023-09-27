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Сегодня, 01:56

Тен Хаг: «МЮ» сделал еще один шаг вперед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Это был хороший вечер, мы играли довольно хорошо и доминировали. Если ты не выигрываешь, конечно, возникает разочарование и разочарование, и тогда настроение падает. Но дух у команды всегда был хорошим, единение было и есть — это можно было увидеть сегодня. Мы сделали шаг вперед в матче «Бернли» благодаря тому, как мы защищались, сплоченности, и сегодня мы сделали еще один шаг. Все еще впереди, но мы движемся вперед», — цитирует BBC тен Хага.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки.

 
Гави и&nbsp;Хави. «Барселоне» снова пришлось спасать игру, «МЮ» возвращает вкус побед

 

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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