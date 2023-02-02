0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 04:23

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен задавать высокие стандарты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Если честно, первый тайм был не очень хорошим. Играли слишком медленно. Второй тайм был намного лучше, выше скорости, и мы забили хорошие голы. "Форест" тоже играл хорошо, компактно защищался.

Мы просто хотим прогрессировать каждый день. Думаю, что у нас хороший состав, поэтому мы должны задавать высокие стандарты. Необходимо привносить это в каждую игру. Мы – «Манчестер Юнайтед». Когда ты игрок «МЮ», ты должен соответствовать высоким стандартам», – цитирует BBC тен Хага.

В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 26 февраля.

 
1&nbsp;февраля. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ноттингем Форест&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка английской лиги
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бруну Фернандеш: «Теперь у «МЮ» есть еще один шанс выиграть финал»