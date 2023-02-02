Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен задавать высокие стандарты»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Если честно, первый тайм был не очень хорошим. Играли слишком медленно. Второй тайм был намного лучше, выше скорости, и мы забили хорошие голы. "Форест" тоже играл хорошо, компактно защищался.

Мы просто хотим прогрессировать каждый день. Думаю, что у нас хороший состав, поэтому мы должны задавать высокие стандарты. Необходимо привносить это в каждую игру. Мы – «Манчестер Юнайтед». Когда ты игрок «МЮ», ты должен соответствовать высоким стандартам», – цитирует BBC тен Хага.

В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 26 февраля.