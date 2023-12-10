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Тен Хаг — о поражении от «Борнмута»: «Я раздражен и разочарован, ожидал чего-то другого»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 16-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:3).

«Я думаю, что как команда мы недостаточно хороши, чтобы быть стабильными, и мы должны работать как команда, чтобы улучшить это. Мы должны совершенствоваться, должны стать жестче, чтобы мы были готовы к игре с самого начала. Я сказал в пятницу, что в этой лиге нельзя показывать игру не самого высокого уровня, потому что в ином случае тебя убьют. Это то, что произошло в первые пять минут, мы облегчили им жизнь, у них идеальные условия для игры. Ты видишь, как команда борется, борется, прикладывает много усилий в течение длительного периода, но не может быть такого, чтобы ты так легко пропускал гол.

Я раздражен, разочарован, определенно. Ожидал чего-то другого, надеялся перед игрой, что мы сможем развить игру и результат матча с «Челси», так что это очень разочаровывает", — приводит слова тен Хага The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» поднялся на 13-ю строчку (19 очков).

ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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